"Захват" Торецка: военный объяснил, как оккупанты маскируют провалы на фронте

Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем сил обороны. Фейк о якобы "захвате" города понадобился россиянам, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области.

Об этом в телеэфире рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Им просто нужно было "прибить" информационную повестку собственных потерь на Курщине. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле... Конечно, там продолжаются городские бои, и они там тяжелые. Но они там продолжаются и тяжелые уже который месяц. И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", — объяснил он.

По словам военного, в городе ежедневно совершается от 10 штурмов.

Ситуация в Торецке – что известно

28 января Институт изучения войны сообщил, что российские оккупационные войска достигли новых продвижений на Кураховском и Торецком направлениях, а также в центре Часов Яра. Украинским силам удалось несколько оттеснить россиян в одном из районов Торецка.

7 февраля аналитики DeepState опровергли информацию об оккупации Торецка, сообщив, что в городах продолжаются бои и Силы обороны продолжают сопротивляться. В DeepState добавили, что бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окрестностях. Войска РФ контролируют практически весь центр Торецка.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что в Торецке продолжаются бои, оккупанты ежедневно совершают активные штурмы.

"Основные усилия врага сосредоточены в направлении шахта Т"орецкая" — север, шахта Центральная — юг и по центру в направлении школы № 5. Противник минует логистические пути, даже свои сзади. А там, где нет возможности минировать, делает либо завалы подрывами, либо бросает подручные средства для усложнения передвижения", — рассказал он.

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