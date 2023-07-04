Захватчики атаковали 9 общин Сумской области: есть погибшие и десятки раненых

В понедельник, 3 июля, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов и 28 обстрелов. В результате российского террора погибли 5 человек и 20 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов). В результате обстрела погибли двое мирных жителей , еще один получил ранение;

, еще один получил ранение; Середино-будская община: россияне сбросили 2 мины;

Миропольская община: пуск ракет с вертолета (3 взрыва);

Великописаревская община: оккупанты сбросили взрывчатки с БпЛА (2 взрыва). Также были обстрелы из минометов и гранатометов (66 взрывов). Произошел пожар в нежилых постройках;

Сумская община: "прилеты" БпЛА типа Shahed 136. В результате попаданий повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома, 7 частных автомобилей и школы. Два человека погибли и 19 получили ранения;

и 19 получили ранения; Юнакиевская община: россияне били из артиллерии и минометов (38 взрывов). Погиб местный житель . Повреждены три частных жилых дома, частное жилищное домовладение и хозяйственное сооружение;

. Повреждены три частных жилых дома, частное жилищное домовладение и хозяйственное сооружение; Белопольская община: обстрел из минометов (29 взрывов);

Хотинская община: россияне били из минометов и артиллерии (7 взрывов);

Краснопольская община: артобстрел (10 взрывов).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне во время обстрела города Сумы дронами Shahed попали в здание СБУ.