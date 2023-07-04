Захватчики атаковали 9 общин Сумской области: есть погибшие и десятки раненых

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Украины.
В понедельник, 3 июля, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов и 28 обстрелов. В результате российского террора погибли 5 человек и 20 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов). В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще один получил ранение;
- Середино-будская община: россияне сбросили 2 мины;
- Миропольская община: пуск ракет с вертолета (3 взрыва);
- Великописаревская община: оккупанты сбросили взрывчатки с БпЛА (2 взрыва). Также были обстрелы из минометов и гранатометов (66 взрывов). Произошел пожар в нежилых постройках;
- Сумская община: "прилеты" БпЛА типа Shahed 136. В результате попаданий повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома, 7 частных автомобилей и школы. Два человека погибли и 19 получили ранения;
- Юнакиевская община: россияне били из артиллерии и минометов (38 взрывов). Погиб местный житель. Повреждены три частных жилых дома, частное жилищное домовладение и хозяйственное сооружение;
- Белопольская община: обстрел из минометов (29 взрывов);
- Хотинская община: россияне били из минометов и артиллерии (7 взрывов);
- Краснопольская община: артобстрел (10 взрывов).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне во время обстрела города Сумы дронами Shahed попали в здание СБУ.
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