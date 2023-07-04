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Захватчики атаковали 9 общин Сумской области: есть погибшие и десятки раненых

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики атаковали 9 общин Сумской области: есть погибшие и десятки раненых

В Сумской области прогремели 170 взрывов в сутки / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Украины.

В понедельник, 3 июля, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов и 28 обстрелов. В результате российского террора погибли 5 человек и 20 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов). В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще один получил ранение;
  • Середино-будская община: россияне сбросили 2 мины;
  • Миропольская община: пуск ракет с вертолета (3 взрыва);
  • Великописаревская община: оккупанты сбросили взрывчатки с БпЛА (2 взрыва). Также были обстрелы из минометов и гранатометов (66 взрывов). Произошел пожар в нежилых постройках;
  • Сумская община: "прилеты" БпЛА типа Shahed 136. В результате попаданий повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома, 7 частных автомобилей и школы. Два человека погибли и 19 получили ранения;
  • Юнакиевская община: россияне били из артиллерии и минометов (38 взрывов). Погиб местный житель. Повреждены три частных жилых дома, частное жилищное домовладение и хозяйственное сооружение;
  • Белопольская община: обстрел из минометов (29 взрывов);
  • Хотинская община: россияне били из минометов и артиллерии (7 взрывов);
  • Краснопольская община: артобстрел (10 взрывов).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне во время обстрела города Сумы дронами Shahed попали в здание СБУ.

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Дата публикации
Просмотры
437
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