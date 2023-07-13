Захватчики атаковали Киев иранскими дронами: все подробности (фото)

В ночь на четверг, 13 июля, захватчики атаковали Киев иранскими дронами "Shahed". Силы ПВО сбили около десятка целей над Киевом, сообщает КМВА. Но в результате очередной ночной атаки есть погибший, пострадавшие и повреждения жилых домов.

Хроника атаки на Киев 13 июля 2023

Обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. Есть повреждения жилых домов.

В Дарницком районе травмировались, получив осколочные ранения, два человека: девушка 19 лет и мужчина 23 лет. Они госпитализированы. В подольском районе спасатели обнаружили тело человека в жилом доме, где произошел пожар.

"По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу было спасено и выведено на безопасное расстояние 1 человека. По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар спасатели оперативно ликвидировали. Удалось им справиться и с возгоранием обломков на зеленой зоне придомовой территории.

КМВА опубликовала фото последствий российского террора в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах.

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: КМВА

Повреждение из-за взрывов в Киеве

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Ранее мы сообщали, что звуки взрывов ночью 13 июля были слышны в том числе и в Киевской и Хмельницкой областях.