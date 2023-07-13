Захватчики атаковали Киев иранскими дронами: все подробности (фото)

Обломки дронов упали в пяти районах столицы.
В ночь на четверг, 13 июля, захватчики атаковали Киев иранскими дронами "Shahed". Силы ПВО сбили около десятка целей над Киевом, сообщает КМВА. Но в результате очередной ночной атаки есть погибший, пострадавшие и повреждения жилых домов.
Хроника атаки на Киев 13 июля 2023
- 00:15. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во многих областях Украины;
- 00:18. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки БпЛА ;
- 01:25 – 01:35. Взрывы раздались в Киеве;
- 01:54 – 02:12. Стало известно о подробностях последствий российской атаки.
- 02:51. Спасатели обнаружили погибшего в жилом доме Подольского района.
Обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. Есть повреждения жилых домов.
В Дарницком районе травмировались, получив осколочные ранения, два человека: девушка 19 лет и мужчина 23 лет. Они госпитализированы. В подольском районе спасатели обнаружили тело человека в жилом доме, где произошел пожар.
"По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу было спасено и выведено на безопасное расстояние 1 человека. По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
Также произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар спасатели оперативно ликвидировали. Удалось им справиться и с возгоранием обломков на зеленой зоне придомовой территории.
КМВА опубликовала фото последствий российского террора в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах.
Ранее мы сообщали, что звуки взрывов ночью 13 июля были слышны в том числе и в Киевской и Хмельницкой областях.
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