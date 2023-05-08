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Захватчики атаковали Одесскую область из самолетов стратегической авиации

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Захватчики атаковали Одесскую область из самолетов стратегической авиации

Россияне атаковали Одесщину ракетами Х-22 / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Спасательные службы ликвидируют пожары.

В ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар из самолетов стратегической авиации по Одесской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ракеты типа Х-22 направил по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, Одесская область подверглась ракетным обстрелам. В ОВА южного региона подтвердили вражескую атаку и призвали соблюдать информационную тишину.

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Дата публикации
Просмотры
1544
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