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Захватчики атаковали пять общин Сумской области: есть пострадавший и повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики атаковали пять общин Сумской области: есть пострадавший и повреждения

В результате атаки россиян на Сумщине пострадал гражданский / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В понедельник, 22 мая, россиян обстреляли 5 общин Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов. 

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА. 

  • Белопольское общество: обстрелы из минометов и гранатометов – 46 взрывов.
  • Новослободская община: атака тремя ракетами.
  • Великописаревская община: россияне били из артиллерии и минометов — 22 взрыва. Один гражданский человек получил осколочное ранение, его госпитализировали. Также поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение и забор.
  • Миропольское общество: враг сбросил взрывчатку с БпЛА – 1 взрыв.
  • Юношеская община: артиллерийский обстрел – 8 взрывов.

Напомним, РФ нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. В Генштабе рассказали о главных событиях на фронте 22 мая.

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Дата публикации
Просмотры
108
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