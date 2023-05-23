Захватчики атаковали пять общин Сумской области: есть пострадавший и повреждения

Оккупанты били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В понедельник, 22 мая, россиян обстреляли 5 общин Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольское общество: обстрелы из минометов и гранатометов – 46 взрывов.

Новослободская община: атака тремя ракетами.

Великописаревская община: россияне били из артиллерии и минометов — 22 взрыва. Один гражданский человек получил осколочное ранение, его госпитализировали. Также поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение и забор.

Миропольское общество: враг сбросил взрывчатку с БпЛА – 1 взрыв.

Юношеская община: артиллерийский обстрел – 8 взрывов.

Напомним, РФ нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. В Генштабе рассказали о главных событиях на фронте 22 мая.