Захватчики атаковали восемь общин Сумской области: есть жертвы и разрушения

Россияне били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В пятницу, 2 июня, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв и 30 обстрелов. Есть жертвы среди мирных жителей и разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнакиевская община: обстрел из минометов – 6 взрывов.

Хотинская община: россияне били из минометов – 12 взрывов. Один гражданский человек погиб, повреждены частные домовладения и линия электропередач.

Белопольская община: обстрелы из минометов и гранатометов – 41 взрыв.

Краснопольская община: захватчики били из артиллерии, гранатометов и минометов – 63 взрыва. Произошло возгорание травы у местного кладбища.

Миропольская община: минометный обстрел – 3 взрыва.

Великописаревская община: атаки из минометов и артиллерии 33 взрыва. Повреждены три гражданских дома, три автомобиля, скутер, аптека, административное здание, четыре частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Один мирный человек получил ранения.

Зноб-Новгородская община: минометный обстрел – 22 взрыва.

Середино-будская община: минометный и артиллерийский обстрелы – 5 взрывов. Повреждены пожаром нежилое помещение, жилой дом и зерновой элеватор. Также россияне на сбросили взрывчатку типа ВОГ из БПЛА.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у сбитых БпЛА Shahed нашли запчасти из государств-партнеров Украины. СНБО будет тщательно разбираться с этой проблемой, подчеркнул он.