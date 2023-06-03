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Захватчики атаковали восемь общин Сумской области: есть жертвы и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики атаковали восемь общин Сумской области: есть жертвы и разрушения

181 взрыв за сутки прогремел в Сумской области / Фото: Суспільне

Россияне били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В пятницу, 2 июня, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв и 30 обстрелов. Есть жертвы среди мирных жителей и разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА. 

  • Юнакиевская община: обстрел из минометов – 6 взрывов.
  • Хотинская община: россияне били из минометов – 12 взрывов. Один гражданский человек погиб, повреждены частные домовладения и линия электропередач.
  • Белопольская община: обстрелы из минометов и гранатометов – 41 взрыв.
  • Краснопольская община: захватчики били из артиллерии, гранатометов и минометов – 63 взрыва. Произошло возгорание травы у местного кладбища.
  • Миропольская община: минометный обстрел – 3 взрыва.
  • Великописаревская община: атаки из минометов и артиллерии 33 взрыва. Повреждены три гражданских дома, три автомобиля, скутер, аптека, административное здание, четыре частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Один мирный человек получил ранения.
  • Зноб-Новгородская община: минометный обстрел – 22 взрыва.
  • Середино-будская община: минометный и артиллерийский обстрелы – 5 взрывов. Повреждены пожаром нежилое помещение, жилой дом и зерновой элеватор. Также россияне на сбросили взрывчатку типа ВОГ из БПЛА.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у сбитых БпЛА Shahed нашли запчасти из государств-партнеров Украины. СНБО будет тщательно разбираться с этой проблемой, подчеркнул он.

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Дата публикации
Просмотры
335
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