Захватчики атакуют дронами Одесскую и Николаевскую области – ОК "Юг"

Местных призывали быть в укрытии.

В ночь на субботу, 10 июня, россияне атакуют Одесскую и Николаевскую области ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

В регионах работает ПВО, информирует ОК "Юг".

"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов", — говорится в сообщении.

Жителей призывали быть в укрытиях, не снимать и не публиковать работу украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, на временно захваченной базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области раздался взрыв. "Прилет" произошел в столовой, где собрались оккупанты.