Захватчики атакуют Волчанск плохо подготовленными подразделениями — ОТУ "Харьков"

Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять какие-либо задачи.

Российские захватчики атакуют Волчанск подразделениями, не имеющими боевого опыта и получившими очень низкую подготовку.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

Он заявил, что на Волчанском направлении враг задействовал четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского, но она понесла значительные потери и на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые вовлекаются в штурмовые действия непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. Раньше эти военнослужащие вообще не принимали участия ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это вновь прибывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс", – добавил спикер.

Также по его словам, "на протяжении последних недель неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава российских войск от выполнения боевых и специальных задач на направлении Глубокое – Липке и Волчанском".

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять какие-либо задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят или обманом, или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, но отказываются в дальнейшем идти в бой", – рассказал Саранцев.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали активный штурм в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что потеря Покровска станет большой проблемой для Украины, оборона города усилена.

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