Захватчики бегут из Херсонской и Запорожской областей в Крым — Федоров (видео)

Некоторые оккупанты не забывают прихватить с собой награбленное в Украине имущество.
Российские захватчики начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в Крым.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Он отметил, что на перешейке между материковой Украиной и Крымом выстроилась многокилометровая пробка. Мэр заявил, что некоторые оккупанты бегут, вывозя с собой награбленное в Украине имущество.
"Едут как легковые авто, так и вражеские грузовики — рашисты прихватили "на дорожку" угнанное имущество. Тем временем на площади Победы и возле 1-й гимназии в центре пока оккупированного Мелитополя замечены белые автобусы. Но паники, конечно, нет", — написал Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что Мелитополь является ключом к освобождению Крыма и юга вообще.
Кроме того, мы ранее информировали, что с оккупированных территорий Запорожской области россияне планируют вывезти несколько украинских детей.
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