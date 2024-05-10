Захватчики штурмуют линию обороны в Серебрянском лесу: какая там ситуация

Российские захватчики не прекращают штурмы возле Невского на Луганщине и в Серебрянском лесу. Также они продолжают обстрел Макеевки из реактивной артиллерии, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Он заявил, что враг пытается прорваться в город Сиверск, чтобы срезать Сиверский выступ и зайти в тыл Силам обороны в Серебрянском лесничестве.

"Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана, успеха не имеет", – сказал Назар Волошин.

Он заявил, что в настоящее время захватчики на этом направлении проводят от 10 до 20 штурмов в день, используя большое количество пехоты, которой помогает тяжелая техника.

"Вблизи Тернов прорвать оборону не удалось, нашим защитникам удалось оттеснить врага. Бойцы пытаются выбить россиян с господствующих высот и помешать работе вражеских беспилотников", – отметил Назар Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики ночью силами до 4-5 батальонов пехоты перешли линию границы и захватили четыре пограничных поселка на севере Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ пока удерживают позиции в Часовом Яру, но некоторые военные эксперты считают потерю города неизбежной.

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