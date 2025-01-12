Студенты будут работать в местных клубах и развлекать культмерами списанных "героев сво".

Оккупанты из так называемой "академии культуры и искусств Матусовского" в оккупированном Луганске будут отправлять студентов на практику в РФ, где они будут работать в реабилитационных центрах для российских военных.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что студенты будут работать в местных клубах и развлекать культмерами списанных "героев сво".

"Такая производственная практика студентов-культурологов – это часть кремлевской политики оккупации Украины. В первую очередь русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще – навязать чувство причастности к "русскому меру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов", — говорится. в сообщении.

Кроме того, в ЦНС заявили, что также в "реабилитационные центры" планируют направлять студентов из других заведений на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль планирует весной увеличить план по мобилизации украинцев на ТОТ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия на оккупированных территориях уничтожила украинскую литературу.

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