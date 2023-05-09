Захватчики готовят новую массовую "мобилизацию" на оккупированных территориях — ЦНС

Россияне создают новые "военкоматы", поскольку все имеющиеся "учреждения" не в состоянии выполнять план принудительной мобилизации.

Российские захватчики пытаются перезапустить систему принудительной " мобилизации " населения на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Сообщается, что россияне создают новые "военкоматы", поскольку все имеющиеся "учреждения" не в состоянии выполнять план принудительной мобилизации граждан Украины, которые останутся на оккупированных территориях Луганской области.

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"Российские оккупанты создали ликвидационную комиссию для "военного комиссариата ЛНР", которым руководят местные коллаборанты. Причина заключается в том, что данный орган" был не способен выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами. ", – говорится в сообщении.

Российские захватчики создали вместо него новый орган для прихода граждан на оккупированных территориях, на руководящие должности которого назначили не предателей, а ввезенных из РФ россиян.

"Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат ЛНР", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные войска начали мобилизацию во временно захваченном Мариуполе. Следовательно, мужчины из числа "бюджетников" уже отправлены на медкомиссию.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ нацеливается на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине с целью отсрочки новой открытой обязательной мобилизации.

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