Захватчики на оккупированных территориях пытаются "перевоспитать" украинских детей - Лубинец

Российские агрессоры "посвящают" украинских школьников из ТОТ в "настоящие орлята России".

Захватчики на оккупированных территориях пытаются "перевоспитать" украинских детей, милитаризуя образование и распространяя среди них пропаганду.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что захватчики каким-либо образом пытаются искоренить у детей их украинскую идентичность. В частности, они применяют "перевоспитание", проводя среди детей военную пропаганду.

"Да, представители оккупационных властей в рамках проекта "Патриотического воспитания граждан Российской Федерации" "посвящают" украинских школьников из ТОТ в "настоящие орлята России", — написал омбудсмен.

Кроме того, Лубинец заявил, что Офис омбудсмена узнал это по результатам мониторинга информационных каналов вражеской власти на ВТО.

"Эта информация направлена в Офис генерального прокурора с целью фиксации фактов совершения представителями РФ военных преступлений против украинских детей", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вооруженной агрессии РФ против нашего государства погибли 504 ребенка. Еще более 1123 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Украины есть подтверждение того, что самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в незаконной депортации украинских детей.

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