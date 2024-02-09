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Захватчики на оккупированных территориях размещают свои войска в детсадах — ЦНС

Захватчики на оккупированных территориях размещают свои войска в детсадах — ЦНС

Оккупанты

Детсады опустели из-за выезда населения и демографического кризиса на оккупированных территориях.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях используют захваченные помещения для размещения личного состава ВС РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что продолжаются фиксироваться случаи размещения сил противника в помещениях детских садов. Последние опустели из-за выезда населения и демографического кризиса на оккупированных территориях.

"Это и есть настоящие "улучшения" о которых не отчитывается оккупационная администрация, регионы вымирают и превращаются в сплошную военную базу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские ячейки для украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях враг блокирует доступ к сервисам Google.

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