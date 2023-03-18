Захватчики нанесли 34 авиационных удара по территории Украины: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БпЛА "Шахед-136". 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, но одно, к сожалению, попало в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО. Один из них – по населенному пункту гигантское Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здание местного детского сада. Здесь также, к счастью, обошлось без жертв.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в утренней сводке 18 марта.

Ситуация по регионам

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них — Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двухлетняя, Западная, Терновая и Тихая в Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них — Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двухлетняя, Западная, Терновая и Тихая в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области. В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отразили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Времен Яр Донецкой области. Всего от обстрелов окупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отразили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Времен Яр Донецкой области. Всего от обстрелов окупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них — Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Маринка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Донецкая область .

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них — Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Маринка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Донецкая область . В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времивка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда в Днепропетровской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Громадное, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягин Разлив Херсонской области. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам, составляет почти 40.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Беспредел захватчиков

Местные так называемые власти на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация". Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах.

Между населенными пунктами Ишунь и Военко временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

Напомним, в ночь на 18 марта россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье.