Захватчики наносят ракетно-бомбовые удары: в Генштабе сообщили ситуацию в Украине по состоянию на вечер 15 марта

Захватчики наносят ракетно-бомбовые удары: в Генштабе сообщили ситуацию в Украине по состоянию на вечер 15 марта

Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам.

Идут двадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому вторжению.

Продолжается наступательная операция против Украины. Враг остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.

В Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию по состоянию на 18:00 15 марта 2022 года.

"Дерзко игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты держания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения и мародерства", - сообщают в Генштабе.

ТСН.ua

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