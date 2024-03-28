Захватчики не отпускают свой личный состав в отпуск – ЦНС

Таким образом, россияне получают необходимое количество личного состава на фронте.
Российское командование требует в своем личном составе заключать новый контракт, если они хотят уходить в отпуск.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В то же время враг не отпускает тех, у кого завершился контракт, хотя именно агитацией на полгода заманивал в ряды армии на захватническую войну против Украины", — говорится в сообщении.
Таким образом, россияне получают необходимое количество личного состава на фронте.
В ЦНС сообщили, что это приводит к более частым случаям дезертирства в ВС РФ. Однако солдат ловят и формируют из них отряды потеряшек, которых бросают в атаку в мясные штурмы, ведь они официально пропали без вести еще до атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается скрыть случаи массового дезертирства в армии.
Кроме того, мы ранее информировали, что преступники из российского батальона "Сармат" рассказали об убийствах раненых.
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