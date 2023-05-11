Захватчики обстреляли 6 общин Сумской области: есть погибший и повреждения

Оккупанты били из минометов и артиллерии.

В среду, 11 мая, россияне обстреляли шесть общин Сумской области. В регионе зафиксировано 65 взрывов и 11 обстрелов за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: россияне били из минометов и артиллерии. В результате обстрела села Павловка погиб местный житель 1967 года рождения. Повреждены одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, линии электропередач.

Эсманская община: артобстрел из САУ.

Великописаревская, Новослободская, Хотинская общины: минометный обстрел.

Юнакивская община: обстрел из миномета и артобстрел. Повреждено одно домохозяйство.

Напомним, бойцы ВСУ показали видео с моментом прорыва позиций врага под Бахмутом. По подтвержденным данным обеих сторон, часть российских войск из 72-й бригады сбежала со своих позиций.