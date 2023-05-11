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Захватчики обстреляли 6 общин Сумской области: есть погибший и повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики обстреляли 6 общин Сумской области: есть погибший и повреждения

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты били из минометов и артиллерии.

В среду, 11 мая, россияне обстреляли шесть общин Сумской области. В регионе зафиксировано 65 взрывов и 11 обстрелов за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: россияне били из минометов и артиллерии. В результате обстрела села Павловка погиб местный житель 1967 года рождения. Повреждены одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, линии электропередач.
  • Эсманская община: артобстрел из САУ.
  • Великописаревская, Новослободская, Хотинская общины: минометный обстрел.
  • Юнакивская община: обстрел из миномета и артобстрел. Повреждено одно домохозяйство.

Напомним, бойцы ВСУ показали видео с моментом прорыва позиций врага под Бахмутом. По подтвержденным данным обеих сторон, часть российских войск из 72-й бригады сбежала со своих позиций.

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Дата публикации
Просмотры
287
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