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Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть погибшие и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть погибшие и разрушения

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Оккупанты убили трех энергетиков.

В пятницу, 19 мая, россияне обстреляли семь общин Сумской области. В регионе зафиксирован 131 взрыв и 17 обстрелов. В результате вражеских атак погибли три человека и разрушен жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Шалыгинская община: обстрел из гранатометов
  • Путивльская община: россияне били из минометов.
  • Хотинская община: минометный обстрел. Разрушен жилой дом.
  • Юнакиевская община: вблизи села Садки в результате сброса взрывного устройства с БпЛА на автомобиль с сотрудниками АО "Сумыоблэнерго" погибли 3 человека. Также были обстрелы из артиллерии, РСЗО и минометов.
  • Краснопольская община: обстрел из минометов, РСЗО и артиллерии.
  • Великописаревская община: обстрел из РСЗО.
  • Белопольская община: артиллерийский обстрел.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Громко было в районе местного аэропорта.

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Дата публикации
Просмотры
429
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