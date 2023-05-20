Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть погибшие и разрушения

Оккупанты убили трех энергетиков.
В пятницу, 19 мая, россияне обстреляли семь общин Сумской области. В регионе зафиксирован 131 взрыв и 17 обстрелов. В результате вражеских атак погибли три человека и разрушен жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Шалыгинская община: обстрел из гранатометов
- Путивльская община: россияне били из минометов.
- Хотинская община: минометный обстрел. Разрушен жилой дом.
- Юнакиевская община: вблизи села Садки в результате сброса взрывного устройства с БпЛА на автомобиль с сотрудниками АО "Сумыоблэнерго" погибли 3 человека. Также были обстрелы из артиллерии, РСЗО и минометов.
- Краснопольская община: обстрел из минометов, РСЗО и артиллерии.
- Великописаревская община: обстрел из РСЗО.
- Белопольская община: артиллерийский обстрел.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Громко было в районе местного аэропорта.
Читайте также: