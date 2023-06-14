Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть погибшие и разрушения

Погибли сотрудники Государственного лесного хозяйства, которые ехали на автомобиле.

Во вторник, 13 июня, оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв и 21 обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Зноб-Новгородская община: враг бил из минометов и артиллерии – 17 взрывов.

Миропольская община: россияне сбросили взрывчатку с БпЛА и атаковали из минометов – 3 взрыва.

Середино-будская община: били из минометов и ствольной артиллерии, также зафиксирован артобстрел — 57 взрывов. Погибли работники Гослесхоза, ехавшие на автомобиле. Повреждены частные дома, магазин и хозяйственные постройки.

Хотинская община: россияне били из минометов – 8 взрывов.

Великописаревская община: обстрел из минометов и артиллерии – 5 взрывов.

Белопольская община: атаковали из минометов – 11 взрывов. Также россияне совершили авиаудар, запустив две ракеты с вертолета.

Эсманская община: минометный обстрел – 4 взрыва.

Напомним, ночью 13 июня захватчики ударили из артиллерии по Сумской области и попали в детский интернат.