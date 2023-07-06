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Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

В Сумской области прогремели 279 взрывов в течение суток. / Фото: Суспільне

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В среду, 5 июля, россияне обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксировано 36 обстрелов и 279 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской области.

  • Белопольская община: артобстрелы и минометные обстрелы (55 взрывов).
  • Краснопольская община: обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (3 взрыва). Также зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы (28 взрывов). Повреждены десять легковых автомобилей и частный жилой дом.
  • Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии (24 взрыва).
  • Эсманская община: минометные обстрелы и артобстрелы (40 взрывов).
  • Великописаревская община: россияе ударили из минометов и артиллерии (23 взрыва).
  • Хотинская община: артиллерийский обстрел (54 взрыва). Также зафиксирован обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).
  • Середино-Будская община: гранатометный обстрел (25 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома, продовольственный магазин, автомобиль и мопед.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по жилым домам в Белозерке Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали еще 6 жителей.

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Дата публикации
Просмотры
79
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