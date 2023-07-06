Захватчики обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.
В среду, 5 июля, россияне обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксировано 36 обстрелов и 279 взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской области.
- Белопольская община: артобстрелы и минометные обстрелы (55 взрывов).
- Краснопольская община: обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (3 взрыва). Также зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы (28 взрывов). Повреждены десять легковых автомобилей и частный жилой дом.
- Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии (24 взрыва).
- Эсманская община: минометные обстрелы и артобстрелы (40 взрывов).
- Великописаревская община: россияе ударили из минометов и артиллерии (23 взрыва).
- Хотинская община: артиллерийский обстрел (54 взрыва). Также зафиксирован обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).
- Середино-Будская община: гранатометный обстрел (25 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома, продовольственный магазин, автомобиль и мопед.
Ранее мы сообщали, что россияне ударили по жилым домам в Белозерке Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали еще 6 жителей.
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