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Захватчики обстреляли 8 общин Сумской области: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики обстреляли 8 общин Сумской области: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Россияне обстреляли приграничье Сумщины

Приграничные населенные пункты подверглись минометным, артиллерийским и ракетным обстрелам.

В понедельник, 17 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 252 взрыва и 39 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: враг бил из артиллерии и минометов, а также совершил пуски неуправляемых ракет с вертолета (55 взрывов). Погибли 2 гражданских человека, еще 10 получили ранения. Повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля, электросети.
  • Новослободская община: минометные обстрелы и сброс взрывчатки с БпЛА (21 взрыв). Произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 3 частных дома и трактор.
  • Хотинская община: минометный обстрел (22 взрыва).
  • Краснопольская община: артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы (28 взрывов). Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.
  • Юнакиевская община: артиллерийский и минометный обстрелы (38 взрывов). Повреждены два частных дома, гараж, мопед.
  • Шалыгинская община: артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Середино-Будская община: минометные обстрелы (43 взрыва). Произошел пожар в частном жилом доме.
  • Эсманская община: артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Ранее мы сообщали, что оккупанты на Бахмутском направлении терпят большие потери. Суточные потери российских военных приближаются к пику уничтожения "вагнеровцев".

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Дата публикации
Просмотры
476
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