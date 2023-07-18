Захватчики обстреляли 8 общин Сумской области: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

В понедельник, 17 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 252 взрыва и 39 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: враг бил из артиллерии и минометов, а также совершил пуски неуправляемых ракет с вертолета (55 взрывов). Погибли 2 гражданских человека, еще 10 получили ранения . Повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля, электросети.

. Повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля, электросети. Новослободская община: минометные обстрелы и сброс взрывчатки с БпЛА (21 взрыв). Произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 3 частных дома и трактор.

Хотинская община: минометный обстрел (22 взрыва).

Краснопольская община: артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы (28 взрывов). Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.

Юнакиевская община: артиллерийский и минометный обстрелы (38 взрывов). Повреждены два частных дома, гараж, мопед.

Шалыгинская община: артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Середино-Будская община: минометные обстрелы (43 взрыва). Произошел пожар в частном жилом доме.

Эсманская община: артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Ранее мы сообщали, что оккупанты на Бахмутском направлении терпят большие потери. Суточные потери российских военных приближаются к пику уничтожения "вагнеровцев".