Захватчики обстреляли 9 общин Сумской области: повреждены жилые дома

В среду, 19 июля, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов и 19 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнакиевская община: минометный обстрел.

Белопольская община: враг сбросил 27 мин.

Краснопольская община: зафиксирован артобстрел, а также ракетные и минометные обстрелы. Повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор.

Миропольская община: минометные обстрелы. Повреждено хозяйственное сооружение и домохозяйство.

Николаевская община: минометный обстрел.

Хотинская община: зафиксирован артиллерийский обстрел.

Великописаревская община: обстрел из артиллерии.

Эсманская община: россияне били из минометов.

Новослободская община: враг сбросил 7 мин.

Напомним, в ОП заявили, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным. Оно усложняется цельными минными полями и проблемами с материально-техническим обеспечением украинских защитников.