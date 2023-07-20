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Захватчики обстреляли 9 общин Сумской области: повреждены жилые дома

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики обстреляли 9 общин Сумской области: повреждены жилые дома

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Россияне продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В среду, 19 июля, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов и 19 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакиевская община: минометный обстрел.
  • Белопольская община: враг сбросил 27 мин.
  • Краснопольская община: зафиксирован артобстрел, а также ракетные и минометные обстрелы. Повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор.
  • Миропольская община: минометные обстрелы. Повреждено хозяйственное сооружение и домохозяйство.
  • Николаевская община: минометный обстрел.
  • Хотинская община: зафиксирован артиллерийский обстрел.
  • Великописаревская община: обстрел из артиллерии.
  • Эсманская община: россияне били из минометов.
  • Новослободская община: враг сбросил 7 мин.

Напомним, в ОП заявили, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным. Оно усложняется цельными минными полями и проблемами с материально-техническим обеспечением украинских защитников.

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Дата публикации
Просмотры
136
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