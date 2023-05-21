Захватчики обстреляли четыре общины Сумской области: есть повреждения

Враг продолжает терроризировать приграничные населенные пункты Украины.
В субботу, 20 мая, оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов и 7 обстрелов. Есть повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольская община: россияне били из минометов – 38 взрывов.
- Юнакиевская община: артиллерийский обстрел — 4 взрыва.
- Краснопольская община: захватчики атаковали из артиллерии – 7 взрывов.
- Хотинская община: враг бил из артиллерии – 7 взрывов. Повреждены 2 частных жилых дома.
Ранее мы сообщали, что в Днепре раздался мощный взрыв. Воздушная тревога была объявлена уже после него.
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