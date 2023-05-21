Захватчики обстреляли четыре общины Сумской области: есть повреждения

В субботу, 20 мая, оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов и 7 обстрелов. Есть повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: россияне били из минометов – 38 взрывов.

Юнакиевская община: артиллерийский обстрел — 4 взрыва.

Краснопольская община: захватчики атаковали из артиллерии – 7 взрывов.

Хотинская община: враг бил из артиллерии – 7 взрывов. Повреждены 2 частных жилых дома.

Ранее мы сообщали, что в Днепре раздался мощный взрыв. Воздушная тревога была объявлена уже после него.