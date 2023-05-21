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Захватчики обстреляли четыре общины Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики обстреляли четыре общины Сумской области: есть повреждения

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Враг продолжает терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В субботу, 20 мая, оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов и 7 обстрелов. Есть повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: россияне били из минометов – 38 взрывов.
  • Юнакиевская община: артиллерийский обстрел — 4 взрыва.
  • Краснопольская община: захватчики атаковали из артиллерии – 7 взрывов.
  • Хотинская община: враг бил из артиллерии – 7 взрывов. Повреждены 2 частных жилых дома.

Ранее мы сообщали, что в Днепре раздался мощный взрыв. Воздушная тревога была объявлена уже после него.

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Дата публикации
Просмотры
339
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