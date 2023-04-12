Захватчики обстреляли девять общин Сумской области: есть разрушения и поврежденные дома

Оккупанты атаковали в том числе и дома мирного населения.

Во вторник, 12 апреля, россияне обстреляли 9 приграничных общин Сумской области. Зафиксирован 91 "прилет". Оккупанты били из минометов и артиллерии, а также сбрасывали с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Из-за минометного обстрела в Новослободской общине повреждены два частных дома, в Белопольской — частный нежилой дом. Также известно, что в Хотинской общине повреждено складское помещение агрофирмы. Пострадавших и погибших нет.

Напомним 16-летний украинский подросток, вернувшийся из лагеря во временно оккупированном Крыму, где россияне его "перевоспитывали", поделился ужасными воспоминаниями. Захватчики вбивали детям в головы, что они родились в России, их выгнали из Украины, а все украинцы якобы являются террористами.