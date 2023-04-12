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Захватчики обстреляли Херсонскую область: на месте попадания вспыхнул пожар

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Захватчики обстреляли Херсонскую область: на месте попадания вспыхнул пожар

Фото: ТСН.ua

Вечерняя атака стала для южного региона пятой за сутки.

Во вторник вечером, 12 апреля, оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате попадания в Бериславском районе вспыхнул пожар. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Продолжая обстрелы мирного населения, враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб", — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время в командовании отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения боевых задач нанесли противнику такие потери: 35 солдат, три беспилотных разведчика, антидроновое ружье, 1 ББМ и 1 установка "Град".

Напомним, в ночь на 11 апреля в оккупированном Токмаке раздались шесть сильных взрывов. Их было слышно в местах, где враг концертировал свое вооружение и склады с боеприпасами.

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