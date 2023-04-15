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Захватчики обстреляли из минометов Сумскую область: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Захватчики обстреляли из минометов Сумскую область: есть повреждения

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Россияне продолжают терроризировать украинские приграничные населенные пункты.

В пятницу, 14 апреля, оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и БпЛА. В Середино-Будской общине повреждена частная территория и автомобили.

Об этом информирует преслужба Сумской ОВА.

"...россияне совершили обстрелы Середино-Будской общины: били из минометов — 2 прилета. А также с вражеского БпЛА по г.Середино-Буда произошел сброс 6-ти взрывных устройств типа ВОГ", — говорится в сообщении.

Человеческих жертв нет, но повреждено одно частное домовладение и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке расстреляли двух азербайджанцев. Иностранцы отказались воевать против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
122
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