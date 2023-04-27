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Захватчики обстреляли Николаевскую область: есть "прилет" в многоэтажку

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Захватчики обстреляли Николаевскую область: есть "прилет" в многоэтажку

Ракетный удар по Николаевщине в ночь на 27 апреля / Фото: ТСН.ua

Ким рассказал о первых подробностях ракетной атаки.

В ночь на четверг, 27 апреля, россияне атаковали Николаевскую область. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ракетных обстрелов пострадала по меньшей мере одна многоэтажка.

Взрывы в регионе раздались около 01:00 ночи. После этого в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Вскоре атаку РФ прокомментировал Ким.

"С300 – 4шт. предварительно. В многоэтажку одну минимум", — написал глава Николаевской ОВА.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет также сообщил о "прилетах" и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги.

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Просмотры
1629
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