Захватчики обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов: есть повреждения

Оккупанты продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.
В понедельник, 10 апреля, россияне совершили 9 обстрелов приграничных общин Сумской области. В регионе зафиксировали 118 "прилетов".
Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА.
- Хотинская община: минометный обстрел – 6 "прилетов". Повреждена линия электропередач в одном из сел;
- Великописаревская община: обстрел из АГС – 10 выстрелов;
- Белопольская община: враг сбросил 34 мины и совершил 58 выстрелов из АГС;
- Шалыгинская община: 9 "прилетов" из минометов;
- Миропольская община: россияне сбросили одну мину.
"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.
Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено. В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах Сумской области контролируемая, говорят военные.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях возвращения из российского плена сотни украинских защитников. Также он поблагодарил Силы обороны, которые сегодня защищают страну.
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