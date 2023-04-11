Захватчики обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов: есть повреждения

В понедельник, 10 апреля, россияне совершили 9 обстрелов приграничных общин Сумской области. В регионе зафиксировали 118 "прилетов".

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА.

Хотинская община: минометный обстрел – 6 "прилетов". Повреждена линия электропередач в одном из сел;

Великописаревская община: обстрел из АГС – 10 выстрелов;

Белопольская община: враг сбросил 34 мины и совершил 58 выстрелов из АГС;

Шалыгинская община: 9 "прилетов" из минометов;

Миропольская община: россияне сбросили одну мину.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено. В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах Сумской области контролируемая, говорят военные.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях возвращения из российского плена сотни украинских защитников. Также он поблагодарил Силы обороны, которые сегодня защищают страну.