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Захватчики обстреляли восемь общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики обстреляли восемь общин Сумской области: есть повреждения

В Сумской области прогремели 94 взрыва в сутки / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты били из минометов, артиллерии и не только.

В понедельник, 5 июня, оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва и 27 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА,

  • Белопольская община: враг бил из минометов – 13 взрывов.
  • Великописаревская община: россияне совершили артобстрелы – 22 взрыва. Повреждены административное здание и линия электропередач.
  • Дружбовская община: минометный обстрел – 6 взрывов. Повреждена линия электропередач.
  • Краснопольская община: россияне били из артиллерии – 7 взрывов.
  • Миропольская община: 8 мин и 4 взрывчатки с БпЛА сбросили захватчики.
  • Новослободская община: обстрелы из артиллерии и минометов – 7 взрывов.
  • Шалыгинская община: россияне сбросили 14 мин.
  • Хотинская община: минометный обстрел – 6 взрывов.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Он считает, что российские оккупанты могут попасть в оперативное окружение украинских защитников.

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Дата публикации
Просмотры
672
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