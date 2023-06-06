Захватчики обстреляли восемь общин Сумской области: есть повреждения

Оккупанты били из минометов, артиллерии и не только.

В понедельник, 5 июня, оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва и 27 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА,

Белопольская община: враг бил из минометов – 13 взрывов.

Великописаревская община: россияне совершили артобстрелы – 22 взрыва. Повреждены административное здание и линия электропередач.

Дружбовская община: минометный обстрел – 6 взрывов. Повреждена линия электропередач.

Краснопольская община: россияне били из артиллерии – 7 взрывов.

Миропольская община: 8 мин и 4 взрывчатки с БпЛА сбросили захватчики.

Новослободская община: обстрелы из артиллерии и минометов – 7 взрывов.

Шалыгинская община: россияне сбросили 14 мин.

Хотинская община: минометный обстрел – 6 взрывов.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Он считает, что российские оккупанты могут попасть в оперативное окружение украинских защитников.