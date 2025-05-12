Беспилотник

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Российские захватчики усилили охоту на украинских операторов беспилотников из-за того, что эффективность их работы очень высока.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал волонтер Юрий Танасийчук.

Он заявил, что привлечение высоких технологий для защиты Украины все равно не заменит людей.

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«Ту работу, которую выполняет украинская пехота — это топ в мире. Сюда бы я отнес и операторов дронов и каждое подразделение, действующее эффективно на поле боя. Человек является ключевым фактором на любой войне и на этой тоже», — объяснил Танасийчук.

По словам волонтера, из-за результативной работы украинских дронов на передовой российские войска активизировали попытки обнаружения и уничтожения операторов БПЛА. Он также отметил, что значительно выросло количество направлений, где беспилотники почти полностью обеспечивают логистику.

«Конечно, дроны оказывают существенное влияние на поле боя. Есть участки, где работа проводится исключительно с помощью дронов — наземных и воздушных. Влияние применения БпЛА просто колоссальное. Это, конечно, спасает жизнь многих наших военнослужащих, работающих каждый день на линии фронта. Вместе с тем сегодня враг существенно усилил охоту на наших операторов БПЛА. Из той информации, которую получаем, на количество участков, где доставка боекомплекта, продуктов и воды осуществляется воздушными дронами, выросло существенно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что одностороннее перемирие, объявленное Россией, не произошло.

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Мы ранее информировали, что в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что им был отдан приказ открывать огонь только в ответ, и все действуют согласно оперативной информации.