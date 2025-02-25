Захватчики перемещают силы с Покровского на Константиновское направление - Мирошников

В ближайшее время нельзя ожидать прекращения боевых действий вдоль линии фронта.

Российские захватчики в ближайшие месяцы не планируют останавливать или ослаблять свое наступление на фронте.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

Он заявил, что в ближайшее время не следует ожидать прекращения боевых действий вдоль линии фронта.

"Захватчики не будут отказываться от ключевых задач. Российские войска сконцентрируются на нескольких направлениях, с акцентом на Торецк, Часов Яр, которые являются частью общего замысла наступления на Константиновку", — сообщил Мирошников.

Он рассказал, что россияне начали перемещать основные силы из Покровского направления на Константиновский, хотя в районе Покровская ситуация остается стабильной, интенсивность боевых действий высока и враг не собирается отказываться от своих намерений на этом участке фронта.

"Россияне сосредоточены на Покровске, Торецке, Временном Яру и Константиновке. В настоящее время наблюдается тенденция передислокации оперативных и тактических резервов на направления Торецкого и Временного Яра. Первые последствия этого уже заметны, например, потеря Клищиевского плацдарма.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская Федерация не отказалась от замысла полной оккупации Украины.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска снизили количество штурмовых действий на лимано-купянском направлении, однако продолжают накапливать силы для масштабных атак.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.