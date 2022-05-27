Захватчики понесли существенные потери и были вынуждены переместить в оккупированную Херсонщину военную технику и вооружение

На Николаевском и Криворожском направлениях российские военные понесли существенные потери.
Поэтому захватчики переместили во временно оккупированную Херсонскую область военную технику и вооружение, пока будет продолжаться доукомплектование разбитых подразделений армии РФ.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 27 мая.
"На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", — говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщало командование Воздушных сил ВСУ, силы ВСУ в небе над Херсонщиной сбили российский истребитель.
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24 февраля по 27 мая было сбито 206 российских самолетов.
Читайте также: