Захватчики понесли существенные потери и были вынуждены переместить в оккупированную Херсонщину военную технику и вооружение

На Николаевском и Криворожском направлениях российские военные понесли существенные потери.

Поэтому захватчики переместили во временно оккупированную Херсонскую область военную технику и вооружение, пока будет продолжаться доукомплектование разбитых подразделений армии РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 27 мая.

"На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщало командование Воздушных сил ВСУ, силы ВСУ в небе над Херсонщиной сбили российский истребитель.