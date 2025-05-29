Захватчики продавливают оборону: РФ пытается захватить город, освобожденный в 2022 году

Город. / © Associated Press

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Войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Цель россиян – выйти на окраины Лимана на Донетчине.

Об этом сообщил офицер третьего механизированного батальона 115-й отдельной механизированной бригады Александр Косюк в эфире "Мы-Украина" .

Захватчики используют тактику обхода с флангов для продвижения в Лиман.

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По словам военного, в целом на Лиманском направлении ситуация остается сложной.

"Противнику удается на многих направлениях, где продавить. Их попытки становятся больше и больше - они чувствуют, что у них все удается, и они идут вперед. Сейчас увеличилось применение авиабомб. Противник пытается максимально наносить удары по переправам, бить нашу логистику. Поэтому сейчас ситуация не очень", - пояснил Александр Косюк.

Заметим, что РФ захватила город Лиман в начале лета 2022-го. Четыре месяца он был в оккупации. Уволили его после контрнаступления в Харьковской области - 1 октября ВСУ вошли в Лиман.

Ситуация в Донецкой области

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что РФ бросает силы для окружения двух городов – Покровская и Константиновки. По его словам, враг продолжает давить и наступать, прежде всего, с запада Покровска в сторону Днепропетровской области.

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оккупанты пытаются протиснуть фронт под Покровском и взимают резервы для покрытия собственных потерь. Кроме того, они обстреливают прифронтовые города Кабамы и пытаются уничтожить украинские позиции.

Тем временем спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов отмечает, что в орог постепенно смещает фокус активности на Донетчине.

The Washington Post со ссылкой на украинских и американских аналитиков заявляет, что этим летом российская оккупационная армия предпримет попытку масштабного наступления в Донецкой области , которую она пытается полностью захватить с начала войны.

Дата публикации 19:46, 28.05.25 Количество просмотров 11 Россияне атакуют по всей линии фронта! ТСН эксклюзивно с адской передовой!