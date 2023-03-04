Захватчики продолжают атаковать Сумсуцю область: есть жертва и разрушения

В пятницу, 3 февраля, россияне атаковали шесть общин Сумской области. В регионе зафиксирован 121 "прилет". Враг обстреливал область из минометов, артиллерии, РСЗО, "ВОГами" из БпЛА, из танка и ПТУР.

Есть жертва и разрушения, сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Шалыгинская община : в селе Стариковое погиб местный житель – 5 "прилетов". В населенном пункте повреждена линия электропередач. В селе Ходыно повреждены 3 жилых дома — 15 "прилетов". Оба населенных пункта были обстреляны из минометов;

: в селе Стариковое – 5 "прилетов". В населенном пункте повреждена линия электропередач. В селе Ходыно повреждены 3 жилых дома — 15 "прилетов". Оба населенных пункта были обстреляны из минометов; Эсманская община : обстрелы из ствольной артиллерии села Кучеривка — 8 "прилетов". Поврежден частный жилой дом. Также по территорию общины враг атаковал с РСЗО и миномета — 40 "прилетов";

: обстрелы из ствольной артиллерии села Кучеривка — 8 "прилетов". Поврежден частный жилой дом. Также по территорию общины враг атаковал с РСЗО и миномета — 40 "прилетов"; Краснопольская община : вражеский БпЛА сбросил четыре боеприпаса (типа ВОГ), а также обстрелял деревни из ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) и ПТРК;

: вражеский БпЛА сбросил четыре боеприпаса (типа ВОГ), а также обстрелял деревни из ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) и ПТРК; Белопольская община: : танковый обстрел – 1 "прилет". Также зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и САУ – 36 "прилетов";

: танковый обстрел – 1 "прилет". Также зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и САУ – 36 "прилетов"; Юнакиевская община : зафиксированы обстрелы из САУ и минометов — 14 "прилетов";

: зафиксированы обстрелы из САУ и минометов — 14 "прилетов"; Глуховская община: россияне били из минометов — 5 "прилетов".

Ранее мы сообщали, что в Купянске усиливаются обстрелы. В городе и близлежащих населенных пунктах объявили обязательную эвакуацию, чтобы уменьшить ежедневные потери среди гражданских.

Обстрел регионов на 3 марта: под огнем десятки деревень и городков

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