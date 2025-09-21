- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Новоивановки в Запорожской области.
«Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлении Донецкой области.
Мы ранее информировали, что в составе российской оккупационной армии в Украине воюют подразделения, сформированные из военных, инфицированных ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и другими болезнями.