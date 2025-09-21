Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Новоивановки в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлении Донецкой области.

