ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Березовом, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Новоивановки в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлении Донецкой области.

Мы ранее информировали, что в составе российской оккупационной армии в Украине воюют подразделения, сформированные из военных, инфицированных ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и другими болезнями.

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie