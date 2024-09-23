Захватчики пытаются продвинуться у Покровска: ВСУ их сдерживают — Гетьман

Ситуация на линии фронта на Покровском и Кураховском направлениях динамична из-за постоянно продолжающихся боев, но кафиры не могут продвинуться.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

Он отметил, что ВСУ не дают российским захватчикам подобраться вплотную в город Покровск.

“Очевидна попытка российской армии обойти Покровск с флангов, то есть с севера через Нью-Йорк и с юга на Кураховском направлении. Армия РФ пытается выровнять линию у Покровска, ухудшить логистические возможности ВСУ”, — отметил он.

Захватчики пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, чтобы приблизиться к Покровску на расстояние минометного обстрела.

“Оккупанты хотят попытаться подойти на 2-3 км к Покровску. Это очень важно. Сейчас там около 10 км. Почему это важно? Потому что это будет расстояние прицельного огня минометов. В Покровске мы выстроили уже более-менее серьезные фортификации. Упершись в Покровск, они начинают искать слабые места в нашей обороне, атакуя с севера и юга. Существенных продвижений нет. Ситуация динамичная”, – констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ уничтожают кафиров с помощью тепловизоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ближайшее время армия РФ снова будет прорываться в Покровск.

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