Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Захватчики соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной, засыпав водяную полоску песком

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1030
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Захватчики соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной, засыпав водяную полоску песком

Засыпав водяную полоску песком, захватчики соединили остров Джарилгач с оккупированной Херсонщиной.

Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.

Российские войска засыпали песком снега воды, убившей между материком и островом Джарылгач. Таким образом, захватчики присоединили его к оккупированной части Херсонщины.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск в Telegram.

"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком", — говорится в сообщении.

В войсках объяснили, что это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают обстреливать гражданские города нашего государства и совершать военные преступления на временно захваченных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия сбросила на остров возле Херсона две авиабомбы, погибли три человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1030
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация