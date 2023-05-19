Захватчики соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной, засыпав водяную полоску песком

Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.

Российские войска засыпали песком снега воды, убившей между материком и островом Джарылгач. Таким образом, захватчики присоединили его к оккупированной части Херсонщины.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск в Telegram.

"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком", — говорится в сообщении.

В войсках объяснили, что это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают обстреливать гражданские города нашего государства и совершать военные преступления на временно захваченных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия сбросила на остров возле Херсона две авиабомбы, погибли три человека.

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