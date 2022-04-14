"Захватчики тянули с собой навесные замки и тюнеры": жители села Стеблянки на Сумщине рассказали, как пережили оккупацию

"Захватчики тянули с собой навесные замки и тюнеры": жители села Стеблянки на Сумщине рассказали, как пережили оккупацию

Российские захватчики забирали у людей все, что видели.

Село Стеблянки Сумского района с 19 по 26 марта было оккупировано российскими военными. Оккупанты врывались в дома местных жителей, которые в то время не находились дома.

Как жилось оставшимся, люди рассказали "Суспільне".

До нападения российских войск в деревне проживало менее 80 человек. Рядом находится железнодорожная станция. Оккупанты стояли в Стеблянках больше недели. Две недели назад украинские военные выгнали русских солдат из этого села.

Местные все это время старались не попадаться на глаза. Прятались по подвалам, в лесу, вспоминает житель Стеблянки Иван.

"Уехало много. Молодежь в основном выехала. У нас дачники живут – разбили дом, хороший дом был. И рядом напротив тоже дачники, они в Сумах живут, на лето приезжают, так им уже некуда приезжать, потому что разбито все. Хотели лошадку забрать, воду возить что ли там, какие-то тяжелые вещи. Говорю: если заберете коня, то тогда и меня забирайте – не отдам. И так они не забрали. Забрали ружье, оно у меня законное и документально оформленное", — рассказал он.

Екатерина – сумчанка, которая вместе с семьей приехала к свекрови. Женщина говорит, что света и воды в селе не было месяц.

"Мы снег топили. Уже муж мой говорит, что до чего мы дожились — экономим снег, там кусок остался, ты немножко бери", — вспоминает она.

По словам местной жительницы Любови Васильевны, захватчики тащили из домов, где не было хозяев, все, что видели.

"Даже навесные замки, тюнеры от телевизоров, от тарелок. Зачем им тюнеры? Пульты. Они, как бежали, сумки забыли. Так там пультов одних шесть штук. Понимаете? Зачем им они? К каждому же телевизору разные пульты", – вспоминает она.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за президентом США Джо Байденом назвал действия России во время вторжения в Украину термином "геноцид".

"Мы видели желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", — подчеркнул он и добавил, что РФ обстреливает обстреливающих гражданских людей, невоенные объекты, в том числе больницы и вокзалы.

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