Захватчики ударили по Львову, есть жертвы: все подробности коварной атаки России

Захватчики ударили по Львову, есть жертвы: все подробности коварной атаки России

С утра в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Сегодня, 18 апреля, Вооруженные силы России пять раз ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Львова. Воздушная тревога в городе была объявлена в 07:44. Около 08:30 во Львове прогремели взрывы. Позже над городом поднялись клубы черного дыма.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок.

"Пять прицельных ракетных ударов. Соответствующие службы уже выехали на место. Выясняем более подробную информацию", — сообщил мэр города Андрей Садовый.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал горожан не покидать укрытие, не снимать последствия ударов на фото и видео.

Николай Княжицкий/Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк позже уточнил, что армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре Львова.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве" убивать украинцев", — отметил Подоляк.

В результате ударов повреждено или уничтожено около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы. Все объекты получили существенные повреждения.

Кроме того, несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, сообщил в свою очередь глава "Укрзализныци" Александр Камышев.

"И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов", — уточнил он.

Работа железнодорожного вокзала и общественного транспорта Львова

"Укрзализныця" после ракетной атаки отметила в Telegram, что на Львовском железнодорожном вокзале ситуация контролируемая, пассажиров разместили в безопасном укрытии. Высадку и посадку на поезда возобновили после сигнала тревоги.

Доезжающие поезда до Львова остановили на въезде в город до отбоя тревоги.

Местный горсовет предупредил об изменении работы общественного транспорта по следующим маршрутам:

Маршрут 47-а на микрорайон Рясне поедет через Брюховичи;

Маршрут 10, 16, 32 сокращенно идет к перекрестку Городоцкая — Кульпарковская;

Маршрут 51 – через улицу Антоновича и Героев УПА;

Остановлены маршруты 6-я, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.

Российские военные во время полномасштабной войны несколько раз били по Львову ракетами. Так, 5 апреля украинские воздушные силы уничтожили две российские крылатые ракеты.

"Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ПВК ''Запад'' две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", — сообщили в ВСУ.

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