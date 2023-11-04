Захватчики угрожают увольнением жителям оккупированных территорий, которые не хотят брать паспорт РФ

Российские власти приняли решение о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, что грозит безработицей жителям оккупированных территорий.
Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения оккупированных украинских территорий и угрожают увольнением с работы отказывающимся.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В ЦНС сообщили, что российские власти приняли решение о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях. Данное постановление предусматривает ограничение рабочих мест с 2024 года.
"В параллельной реальности оккупантов, ТОТ является частью РФ, а украинцы, отказавшиеся брать паспорт врага, являются "иностранными работниками". Следовательно, это постановление в первую очередь направлено именно на ТОТ, ведь предусматривает увольнение украинцев", — отметили в ЦНС.
Таким образом, захватчики пытаются заставить население оккупированных территорий брать российские паспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры из-за медиков начали давить на жителей оккупированных территорий, чтобы они брали паспорта РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель главы Нацполиции "подживает" у партнера российского криминального авторитета и имеет жену с паспортом РФ.
Читайте также: