Российские власти приняли решение о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, что грозит безработицей жителям оккупированных территорий.

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения оккупированных украинских территорий и угрожают увольнением с работы отказывающимся.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что российские власти приняли решение о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях. Данное постановление предусматривает ограничение рабочих мест с 2024 года.

"В параллельной реальности оккупантов, ТОТ является частью РФ, а украинцы, отказавшиеся брать паспорт врага, являются "иностранными работниками". Следовательно, это постановление в первую очередь направлено именно на ТОТ, ведь предусматривает увольнение украинцев", — отметили в ЦНС.

Таким образом, захватчики пытаются заставить население оккупированных территорий брать российские паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры из-за медиков начали давить на жителей оккупированных территорий, чтобы они брали паспорта РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель главы Нацполиции "подживает" у партнера российского криминального авторитета и имеет жену с паспортом РФ.

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