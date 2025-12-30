Война в Украине / © Associated Press

На южном направлении русские войска активизировали подготовку к наступательным действиям.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует ZN.

По его словам, противник поставил целью захват поселка Степногорск. Тактика окупантов предполагает постоянную инфильтрацию малых групп через основные подъездные пути к населенному пункту.

Несмотря на ежедневный рост интенсивности атак, украинские военные проводят активные поисково-ударные операции по нейтрализации враждебных диверсионно-разведывательных групп.

В то же время, по словам Волошина, горячими точками остаются районы Плавней и Приморского.

Разведка также фиксирует подготовку РФ к наступательным действиям вблизи Орехова. По имеющимся данным, оккупанты уже передислоцировали штурмовые отряды на передовую и могут начать активные действия в ближайшее время.

Кроме того, захватчики готовятся к ведению боевых действий в зимних условиях, снабжая личный состав специальным зимним камуфляжем.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState сообщили, что Гуляйполе фактически находится в серой зоне: в городе одновременно находятся украинские и российские подразделения. Дальнейшую оборону усложняет рельеф местности и численное преимущество противника.

Мы ранее информировали, что украинские подразделения проводят оборонные действия, наносят контрудары и ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп в Гуляйполе.