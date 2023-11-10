Захватчики усилили проверку телефонов на оккупированных территориях: ищут партизан

Российские захватчики продолжают на оккупированных территориях ужесточить проверки телефонов среди местного населения, пытаясь найти участников украинского подполья.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Враг вновь пытается найти членов украинского подполья и усиливает так называемые "контрдиверсионные меры". В рамках последних, россияне ужесточили проверки телефонов украинцев, в том числе на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что россияне проверяют также, за какими Telegram-каналами следят украинцы.

"Проверки проводятся избирательно на улицах и наличие паспорта врага не спасает от проверки. Поэтому призываем украинцев чистить телефоны перед выходом на улицу", — добавили украинские подпольщики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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