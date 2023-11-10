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Захватчики усилили проверку телефонов на оккупированных территориях: ищут партизан

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики усилили проверку телефонов на оккупированных территориях: ищут партизан

Телефон / Фото: pixabay.com

Россияне проверяют, за какими Telegram-каналами следят украинцы.

Российские захватчики продолжают на оккупированных территориях ужесточить проверки телефонов среди местного населения, пытаясь найти участников украинского подполья.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Враг вновь пытается найти членов украинского подполья и усиливает так называемые "контрдиверсионные меры". В рамках последних, россияне ужесточили проверки телефонов украинцев, в том числе на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что россияне проверяют также, за какими Telegram-каналами следят украинцы.

"Проверки проводятся избирательно на улицах и наличие паспорта врага не спасает от проверки. Поэтому призываем украинцев чистить телефоны перед выходом на улицу", — добавили украинские подпольщики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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