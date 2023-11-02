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Захватчики увеличили количество обстрелов на Купянском направлении

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Захватчики увеличили количество обстрелов на Купянском направлении

Купянск. / Фото: Associated Press

Иногда россияне используют танки.

Российская армия увеличила количество артиллерийских обстрелов на Купянском направлении. оккупанты пытаются навязать украинским защитника стрелковые бои.

Об этом сообщил старший лейтенант, начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

По мнению Диброва, такая тенденция может свидетельствовать о том, что враг, по всей вероятности, решил вопрос с дефицитом снарядов.

"Или это может свидетельствовать о передвижении на наше направление новых подразделений. Кроме того, продолжаются попытки навязать нам стрелковые бои, попытки штурмовать наши позиции, но враг не имеет никаких успехов. Применение танков редкое, но бывает. Подойти близко к нашим позициям трудно, поэтому они используют их как САУ и ведут огонь вне зоны прямой видимости", — подчеркнул военный.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал главную цель россиян на Купянском направлении. По его словам, враг хочет захватить Купянск в Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
75
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