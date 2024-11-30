Захватчики в ближайшие месяцы будут нести рекордные потери: военный назвал причину

Диктатор Путин не уверен, что может выйти на переговоры по привилегированному положению.

У российских захватчиков в ближайшие два месяца могут быть рекордные потери в личном составе из-за того, что в США близится инаугурация Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он заявил, что за минувшие сутки было ликвидировано 2 тысячи российских захватчиков и это является рекордом, поскольку в начале войны, когда громили российские колонны, такой точный учет не вели.

"Там, я думаю, тоже были своего рода или рекорды этого плана, или даже возможно выше, но тогда стоял вопрос защищаться и тогда не столько можно было вести учет уничтоженных врагов, не было устойчивой линии фронта, не было беспилотников такого количества, которые бы давали возможность фиксировать", — сказал военный.

Кроме того, Тимочко заявил, что сейчас у Украины есть оборудование, которое позволяет прослушивать разговоры захватчиков.

"С момента фиксации потерь врага мы можем говорить (о рекорде — ред.) две тысячи, но, по моему мнению, это не рекорд. У нас будут последние два месяца точно рекордные цифры, поскольку все ближе инаугурация (Дональда — ред.) Трампа", – допускает военный.

Он заявил, что российский диктатор Путин "далеко не уверен", что у него будут серьезные привилегии во время переговоров.

"Он прекрасно понимает, что выходить на переговорный процесс в той ситуации, в которой он сейчас, это позиция серьезной слабости. Вторая армия мира топчется у нас в Донецкой области, которую она хотела занять за три дня, с бешеными рекордными потерями, не в состоянии победить, выполнить свои собственные планы", — обратил внимание Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось, что военные рассказали, как россияне наступают на Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сырский побывал на фронте и пообещал усиление по двум направлениям.

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