Захватчики в течение суток атаковали восемь общин Сумской области: есть разрушения

В четверг, 27 апреля, оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Били из минометов, артиллерии, гранатометов, а также запускали ракеты с территории РФ.

Зафиксировано более 130 "прилетов", сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Середино-будская община: россияне били из минометов – 22 взрыва. С территории РФ с вертолета запустили 4 ракеты по городу Середина-Буда.

Эсманская община: зафиксировано 23 "прилета" из миномета, 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. Также враг с вертолета осуществил пуск одной ракеты. Повреждены три жилых дома.

Зноб-новгородская община: враг бил из минометов – 9 взрывов. Также зафиксирован обстрел из АГС – 5 выстрелов. С вертолета осуществлен пуск 3 ракет.

Шалыгинская община: россияне сбросили 3 мины.

Свеская община: 4 взрыва в результате минометных обстрелов.

Белопольская община: зафиксирован 31 "прилет" из миномета и 4 из ствольной артиллерии.

Юношеская община: россияне совершили артобстрел – 6 взрывов.

Хотинская община: враг бил из артиллерии – 4 "прилета".

Миропольская община: был артобстрел – 5 взрывов. Также россияне сбросили 4 мины.

Ранее мы сообщали, что из-за российского обстрела Николаева разрушили памятник, подаренный Москвой "в честь дружбы". Он находился в городском сквере "Доброты".

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