Захватчики вербуют население оккупированных территорий в свою армию — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области активизировали попытки вербовки местного населения в свою армию.

Также читайте Россияне собираются завезти в захваченный Мариуполь около 300 тысяч россиян: какова цель

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать в ряды ВС РФ по контракту. Главной мотивацией захватчики указывают денежное довольствие.

Раньше оккупанты пытались привлечь местных жителей в свою армию в так называемые "добровольческие корпуса", однако туда никто не хочет вступать, поэтому их пришлось комплектовать россиянами и наемниками из других стран.

"Теперь оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами россияне и создали в регионе", — пишут в ЦНС.

Также захватчики продолжают налаживать работу военкоматов на ТОТ и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации южан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российским войскам не хватает техники, и это сковывает их действия и снижает боевой дух.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры перебросили на Лимано-Купянское направление 45 тысяч военных и более 500 танков.

Читайте также: