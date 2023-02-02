Захватчики вывозят украинских старшеклассников с оккупированных территорий в РФ для сдачи экзаменов

Цель всех этих мероприятий — ассимиляция молодежи, а значит, снова речь идет об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации.

Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.

Из Лисичанска было вывезено 50 11-классников для подготовки и сдачи ЕГЭ (ЕГЭ). Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Цель всех этих мер — ассимиляция молодежи, а значит, снова речь идет об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ТОТ — это РФ, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России", — говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают искать детей, которые учатся в украинских онлайн-школах. В частности, в Бердянске учителя т.н. русских школ провели проверку телефонов на обнаружение соответствующего приложения. Также с детьми проводятся разговоры, чтобы узнать информацию. При выявлении факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают.

Напомним, в школах Каховского района Херсонщины кафиры запрещают детям учиться по украинской программе.

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