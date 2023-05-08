Захватчики запретили 9 мая массовые собрания на временно оккупированных территориях

Российские захватчики запретили 9 мая массовые собрания на оккупированных территориях.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Стало известно, что 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей. Следовательно, можно говорить, что там паника, и они так напуганы, что боятся собственной тени. И правильно делают", — сказал Шершень.

По его словам, сейчас на Таврическом направлении царит полная паника среди коллаборантов и почитателей "русского мира", которые быстро выезжают с временно оккупированных территорий. В Запорожье они убегают и запугивают местное население.

"Сами убегают, все, кто вынужденно оказался в оккупации, убегают. Там пугают их контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Надо отметить и то, что уже есть информация, и она уже проверена, судьба выехавших с помощью коллаборантов незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, потому что дальше людей вывозят в Россию или распыляют по Донбасу", — сказал спикер.

Шершень также отметил, что в течение суток потери врага на этом направлении были существенными: "Убитыми и ранеными составили больше роты, уничтожено и повреждено 16 единиц вооружения и военной техники противника. В том числе одна гаубица д-20 и командно-штабная машина".

Капитан добавил, что враг в течение суток совершил 376 обстрелов и нанес 13 авиаударов. "В целом в Запорожской области было обстреляно более 20 населенных пунктов. Речь идет о селах и городках, граничащих с линией боевого столкновения", — отметил Шершень.

Напомним, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.

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