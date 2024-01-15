В то же время, качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне.

Российские захватчики на временно оккупированные территории привезли медиков из Карелии.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что за неимением кадров на оккупированных территориях захватчики продолжают завозить медицинские бригады с территории РФ. Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки.

На оккупированных территориях Запорожской области развернули работу медицинские бригады из Карелии.

В частности, работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты.

"В то же время качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне. Как сообщал Центр национального сопротивления ранее, во всех больницах на ВТО действует распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных в регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заставляют людей на ВТО смотреть пропагандистское телевидение.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нашли новый способ поощрения украинцев на ВТО получать паспорт РФ.

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